ضبط 1260 قضية تموينية فى 24 ساعة (صور)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- 

ضبط (1260) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية: 

ضبط (1،7 طن كبدة- أسماك ماكريل) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص - كائنة بمنطقة قليوب محافظة القليوبية).

ضبط (1،25 طن أسماك ماكريل) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية- كائنة بمنطقة الزقازيق بمحافظة الشرقية).

ضبط مالك محل بدال تموينى كائن بمشتول السوق بالشرقية لتجميعه (2 طن سكر تموينى مدعم- 421 عبوة زيت تموينى مدعم مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمواطنين) تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح ماديًا جراء ذلك.

ضبط (13،259 عبوة مكونات أطعمة "خل طعام، كاتشب، صلصة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيسد تاريخ الإنتاج) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص - كائن بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية).

ضبط (1،320 طن شاى أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية منتج نهائى وتحت التعبئة- مستلزمات إنتاج 120 كيلو جرام رول تغليف- 53،600 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية "خلافًا للحقيقة") بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص كائن بالخصوص بالقليوبية).

ضبط (15200 قرص "مكملات غذائية، فيتامينات، أدوية تخسيس" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة للمكملات الغذائية كائنة بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

ضبط مالك مخبز بلدى كائن بالأميرية بالقاهرة لإستيلائه على (2129350 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعه بالسوق السوداء).


ضبط 1260 قضية تموينية فى 24 ساعة (صور)
ضبط 1260 قضية تموينية فى 24 ساعة (صور)
ضبط 1260 قضية تموينية فى 24 ساعة (صور)
ضبط 1260 قضية تموينية فى 24 ساعة (صور)
ضبط 1260 قضية تموينية فى 24 ساعة (صور)
ضبط 1260 قضية تموينية فى 24 ساعة (صور)

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