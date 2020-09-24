عاجل.. الأهلي ينهي إتفاقه مع نجم بنفيكا البرتغالي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي مع الصربي ليوبومير فيجسا لاعب بنفيكا البرتغالي والذي إقترب بقوة من تدعيم مركز خط وسط الفريق السعودي الموسم القادم.


وأبدى اللاعب مرونة كبيرة في التفاوض مع النادي الأهلي بشأن توقيع العقد وذلك من حيث المدة والقيمة المالية التي سيحصل عليها وكذلك التي سيدفعها النادي الأهلي لناديه البرتغالي.


وأنهت الإدارة الإتفاق على ضم فيجسا مقابل 3 ملايين يورو يحصل عليها اللاعب بواقع 1.5 مليون يورو في العام الواحد وسيكون العقد لمدة عامين.


يُذكر أن النادي الأهلي خسر جهود الكثير من المحترفين مثل جوزيف دي سوزا الذي قام بفسخ عقده بجانب دجانيني تفاريس.


وأصيب نجم الفريق البوسني إلفيس ساريتش بالرباط الصليبي وإقترب يوسف البلايلي من الرحيل صوب الأهلي المصري.


ويخوض نادي أهلي جدة منافسات دوري ابطال آسيا بثلاثة محترفين فقط وهم لوكاس ليما وماركو مارين وعمر السومة.

 

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