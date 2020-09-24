شوبير يحدد مصير ميشيل يانكون مدرب حراس الاهلي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مصير ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي مع الفريق، حال قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الرحيل.

 

وكشف "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت إف إم"، أن "يانكون" مدرب حراس المرمى، أبلغ "فايلر" برغبته في استكمال مشواره مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه حال استقر المدرب السويسري على الرحيل لن يكون معه.

 

وأشاد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بأداء ميشيل يانكون مع حراس مرمى الأهلي الحاليين، مؤكدا أنه صاحب دور بارز في تطور مستوى محمد الشناوي حارس الفريق الحالي.

 

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، سيقوم بإبلاغ النادي رده النهائي بشأن استمراره من عدمه في قيادة القلعة الحمراء، خلال ساعات، مشيرا إلى أن أول شروط استمرار "فايلر" في تدريب الأهلي، هو أن يحصل على إجازة خمسة أيام كل شهرين.

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