طلب إحاطة حول غياب وسائل الأمن والسلامة ببعض ملاهي الأطفال

أعلن النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن غياب الرقابة ووسائل الأمن في ملاهي الأطفال والحدائق العامة، مشيرًا إلي أنه قد تعددت الحوادث نتيجة وجود ملاهٍ بدون ترخيص، أو أخرى مرخصة دون مراعاة شروط السلامة.





وأوضح "متولي" في طلبه، اليوم الخميس، أنه في ملاهي الأطفال تجد من ضمن الألعاب ما يرتفع نحو 10 أمتار على كراسٍ متهالكة، وسلاسل غير آمنة، أو لافتات عن المحظورات من الحالة الصحية وأعمار مستخدميها، لتحيط عوامل الخطر الأطفال من كافة الاتجاهات، خاصة مع تهالك السور العازل لحماية الأطفال، وانعدام الاهتمام بوجود مسافات بين الألعاب وبعضها، علاوة على إنها صارت مأوى للكلاب الضالة في ساعات الليل المتأخرة.





وأشار النائب إلى عدم خضوع الملاهي المتحركة في الشوارع والموالد، لأي نوع من أنواع الرقابة، لأنها غير مرخصة، وليس بها أي نوع من وسائل الأمان، رغم أنها تعد باب رزق لكثيرين.



