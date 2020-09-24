كشف وعلاج بالمجان لـ309 حالات مرضية ببني سويف (صور)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقريه بسفا مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ووقعت القافلة الكشف وتقديم العلاج "بالمجان" لـ٣٠٩ حاله في العديد من التخصصات الطبية "أطفال، باطنة، رمد، عظام" وتم عمل ٥٠ نظارة طبية وإجراء تحاليل لعدد ٣١حاله، وذلك تحت إشراف الدكتورة هايدي محمد منسق القوافل الطبية وفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان.

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