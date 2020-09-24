شكري: لا إقصاء لأي مقترحات تعزز السلام العادل للقضية الفلسطينية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر مستمرة في التنسيق مع الأردن للوصول لحل القضية الفلسطينية، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، واصفا إياها بالقضية المركزية.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لا يوجد أي اقصاء لأي مقترحات تعزز من فرص السلام العادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية يساهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

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