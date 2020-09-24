سامح شكري: الأزمة الفلسطينية لازالت القضية المركزية بالمنطقة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الإمارات والبحرين يساهمان في دفع جهود السلام، حيث أكدت الدولتين أن القضية الفلسطينية لازالت هى القضية المركزية، ويعملون على التوصل لحلها من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، إلى أن مصر والأردن أبرما اتفاقيات سلام ودي لتكثيف جهودهما لتحقيق السلام والتواصل مع الأطراف، وإتخاذ خطوات للتوصل لحل.

وأضاف أن مصر في تواصل دائم مع السلطة الفسطينيية لتحقيق حل القضية، منوها بأن هناك تعثر في إطار تحقيق التسوية، وانقطاع للتواصل بين السلطة الفلسطيية والجانب الإسرائيلي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تواصل وحوار وطرح متصل للتوصل إلى التسوية السياسية.

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