تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بموجة بيع في الأسهم العالمية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
 تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة بموجة بيع واسعة النطاق في الأسهم العالمية يوم الخميس بعد مخاوف بشأن تقييمها المرتفع وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا واحتمال تباطؤ التعافي الاقتصادي الوليد في أنحاء العالم.

وزاد الضغط على الأسهم بفعل ضبابية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث امتنع الرئيس دونالد ترامب عن التعقيب بشأن انتقال سلمي للسلطة إذا خسر في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.11 بالمئة إلى 23087.82 نقطة ليهبط عن مستوى دعم رئيسي لمتوسطه في 25 يوما عند 23217 نقطة ويسجل أدنى مستوى إغلاق خلال أسبوعين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 بالمئة إلى 1626.44 نقطة وكانت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب والسيارات الأكثر تضررا.

ونزل سهم نيبون ستيل 4.1 بالمئة فيما هوى سهم جيه.إف.إي هولدنجز المنافسة 6.1 بالمئة. ومن ضمن أسهم شركات السيارات نزل سهم هوندا 4.2 بالمئة فيما فقد سهم سوبارو ثلاثة بالمئة.

وفي قطاعات أخرى، تراجع سهم سوميتومو ميتسوي تراست 3.1 بالمئة بفعل مخاوف من أضرار تتعل بالسمعة بعدما ارتكبت الشركة أخطاء في إحصاء أصوات في اجتماعات المساهمين التي تديرها.

وانخفض سهم هيتاتشي ترانسبورت سيستم 4.7 بالمئة فيما نزل سهم إس.جي هولدنجز 1.3 بالمئة بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن الشركتين ألغيتا تحالفهما الرأسمالي.

ومن بين الأسهم الرابحة، زاد سهم أوليمبوس لصناعة المناظير 1.2 بالمئة فيما ارتفع سهم هويا كورب للمنتجات البصرية 1.5 بالمئة وصعد سهم سيسمكس للمعدات الطبية 0.4 بالمئة.


أخبار تهمك

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات انتقال صفقة نجم أياكس إلى برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. إيهاب جلال يرفض الزمالك

منذ ساعة الا ربع

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ يوم

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

يوفنتوس يخطط لخطف مدافع تشيلسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى محمد يخطط للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:56 ص

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

12:22 ص

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

08:29 ص

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

10:30 ص

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

06:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»