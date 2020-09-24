تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بموجة بيع في الأسهم العالمية

تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة بموجة بيع واسعة النطاق في الأسهم العالمية يوم الخميس بعد مخاوف بشأن تقييمها المرتفع وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا واحتمال تباطؤ التعافي الاقتصادي الوليد في أنحاء العالم.





وزاد الضغط على الأسهم بفعل ضبابية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث امتنع الرئيس دونالد ترامب عن التعقيب بشأن انتقال سلمي للسلطة إذا خسر في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.





وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.11 بالمئة إلى 23087.82 نقطة ليهبط عن مستوى دعم رئيسي لمتوسطه في 25 يوما عند 23217 نقطة ويسجل أدنى مستوى إغلاق خلال أسبوعين.





وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 بالمئة إلى 1626.44 نقطة وكانت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب والسيارات الأكثر تضررا.





ونزل سهم نيبون ستيل 4.1 بالمئة فيما هوى سهم جيه.إف.إي هولدنجز المنافسة 6.1 بالمئة. ومن ضمن أسهم شركات السيارات نزل سهم هوندا 4.2 بالمئة فيما فقد سهم سوبارو ثلاثة بالمئة.





وفي قطاعات أخرى، تراجع سهم سوميتومو ميتسوي تراست 3.1 بالمئة بفعل مخاوف من أضرار تتعل بالسمعة بعدما ارتكبت الشركة أخطاء في إحصاء أصوات في اجتماعات المساهمين التي تديرها.





وانخفض سهم هيتاتشي ترانسبورت سيستم 4.7 بالمئة فيما نزل سهم إس.جي هولدنجز 1.3 بالمئة بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن الشركتين ألغيتا تحالفهما الرأسمالي.





ومن بين الأسهم الرابحة، زاد سهم أوليمبوس لصناعة المناظير 1.2 بالمئة فيما ارتفع سهم هويا كورب للمنتجات البصرية 1.5 بالمئة وصعد سهم سيسمكس للمعدات الطبية 0.4 بالمئة.







