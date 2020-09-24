مطرانية المنيا تستأنف الاجتماعات الروحية الأحد المقبل

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قررت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، الخميس، استئناف الخدمات والاجتماعات الكنسية والأنشطة الروحية، والتي كانت معلقة طوال الـ 6 أشهر الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بفيروس «كورونا».





يشار إلى أن مطرانية المنيا وأبوقرقاص كانت قد عاودت إقامة القداسات فقط بدءًا من 3 أغسطس الماضي، مع التشديد على إجراءات التباعد والحد مع عدد المصلين بتوزيعهم على 3 أيام تقام فيها القداسات أسبوعيا، وقياس درجة حرارة المصلين قبل السماح بحضورهم تلك القداسات، وأجلت المطرانية استئناف أنشطة الاجتماعات ومدارس الأحد حتي تقرر استئنافها الأحد المقبل.



وعلى جانب اخر تابع، خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاي، بمحافظة المنيا وونائبه "على محمد كويس"، إنتظام إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بانتظام من المواطنين وذلك للإنتهاء منها قبل المواعيد المقررة لانتهاء تلقي طلبات التصالح

وشدد "عبد الرؤوف"، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.



و إطمأن رئيس المركز على سير العمل بالمركز واجراءات استقبال الطلبات موضحا ان هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.



وناشد رئيس المركز، المواطنين المخالفين إلي ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب،



