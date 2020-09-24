مطرانية المنيا تستأنف الاجتماعات الروحية الأحد المقبل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
قررت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، الخميس، استئناف الخدمات والاجتماعات الكنسية والأنشطة الروحية، والتي كانت معلقة طوال الـ 6 أشهر الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بفيروس «كورونا».


يشار إلى أن مطرانية المنيا وأبوقرقاص كانت قد عاودت إقامة القداسات فقط بدءًا من 3 أغسطس الماضي، مع التشديد على إجراءات التباعد والحد مع عدد المصلين بتوزيعهم على 3 أيام تقام فيها القداسات أسبوعيا، وقياس درجة حرارة المصلين قبل السماح بحضورهم تلك القداسات، وأجلت المطرانية استئناف أنشطة الاجتماعات ومدارس الأحد حتي تقرر استئنافها الأحد المقبل.

وعلى جانب اخر تابع، خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاي، بمحافظة المنيا وونائبه "على محمد كويس"، إنتظام إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بانتظام من المواطنين وذلك للإنتهاء منها قبل المواعيد المقررة لانتهاء تلقي طلبات التصالح
وشدد "عبد الرؤوف"، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

و إطمأن رئيس المركز على سير العمل بالمركز واجراءات استقبال الطلبات موضحا ان هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.
لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وناشد رئيس المركز، المواطنين المخالفين إلي ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب،

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطرانية المنيا الفجر

أخبار تهمك

يوفنتوس يخطط لخطف مدافع تشيلسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 12 ساعة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات انتقال صفقة نجم أياكس إلى برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

مفاجأة.. إيهاب جلال يرفض الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مصطفى محمد يخطط للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:56 ص

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

12:22 ص

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

08:29 ص

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

10:30 ص

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

06:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»