انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل فى الصف

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمجرى نهر النيل بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بغرق طالب بجوار منطقة المعدية بمركز الصف، جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، "الضفادع البشرية" تحت إشراف العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب، إلى مكان البلاغ لانتشال الجثة.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الغريق يدعى "ك. ك" 14 سنة، لقي مصرعه غرقا بنهر النيل، وتمكنت محاولات الضفادع البشرية من انتشال جثته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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