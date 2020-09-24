الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب



كما أن هناك حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للأزهر الشريف وهي موثقة أيضًا وتحمل اسم «#الأزهر_الشريف».



وفيما يلي روابط الصفحات الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وصفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:



الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على فيسبوك: من الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على فيسبوك: من هنا





الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على تويتر: من هنا





الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك: من هنا





الصفحة الرسمية للأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على فيسبوك: من هنا



الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على تويتر: من الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على تويتر: من هنا





الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على إنستجرام: من هنا





قناة الأزهر الشريف الرسمية على يوتيوب: من هنا







أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل اسم فضيلة الإمام_الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا يوجد أي حسابات لفضيلة الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي سوى "الصفحات الرسمية الموثقة باسم فضيلته".