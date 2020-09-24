الإعلامي للأزهر يعلن رصده صفحات تنتحل اسم أحمد الطيب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل اسم فضيلة الإمام_الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا يوجد أي حسابات لفضيلة الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي سوى "الصفحات الرسمية الموثقة باسم فضيلته".

كما أن هناك حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للأزهر الشريف وهي موثقة أيضًا وتحمل اسم «#الأزهر_الشريف».

وفيما يلي روابط الصفحات الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وصفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على فيسبوك: من هنا

الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على تويتر: من هنا

الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك: من هنا

الصفحة الرسمية للأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على فيسبوك: من هنا

الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على تويتر: من هنا

الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على إنستجرام: من هنا

قناة الأزهر الشريف الرسمية على يوتيوب: من هنا


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