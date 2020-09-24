ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء بالقليوبية



بالنسبة للمنطقة (أ) (مدن طوخ، قها، شبين القناطر، الخانكة، الخصوص)، جرى تقسيمها كالآتي، سكنى:





بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر بـ105 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأول بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ120 جنيها، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 540 جنيها، والإداري بـ270 جنيها، وصناعي 135 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ675 جنيها.



أما بالنسبة للمنطقة (ب) (مدن كفر شكر، وقليوب، والقناطر الخيرية) جرى تقسيمها كالآتي، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر140 جنيها، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ160 جنيها، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 225 جنيها، وبالنسبة للتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 720 جنيها والإداري بـ360 جنيها، وصناعي 180 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ900 جنيه.



وفيما يخص المنطقة (ج) شبرا الخيمة (أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة) حيث جرى تقسيمها كالآتي، سكني: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر بـ175 جنيها، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ200 جنيه، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه والإداري بـ450 جنيها وصناعي 225 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها وغيرها بـ1125 جنيها.



بالنسبة للعاصمة بنها فقد جرى تقسيمها كالآت، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترا أصبحت قيمة المتر بـ210 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ240 جنيها، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 1080 جنيها، والإداري ب540 جنيها، وصناعي 270 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ1350 جنيها.

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، عقب زيارة رئيس الوزراء لمدينة بنها والتخفيضات الجديدة التى أقرتها المحافظة.وأشار "الهجان"، في بيان له اليوم، إلى أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تسلمها 144 ألفا و174 طلب تصالح، كما جرى تحصيل 810 مليونا و582 آلاف جنيه.وأوضح محافظ القليوبية، أنه جرى إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون ما بين 10-33%، ويصل إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري، ونشر الخميس الماضى، بالجريدة الرسمية، لتكون كالآتى: