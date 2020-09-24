فحص 57 ألفا و219 مواطنا خلال حملة 100 مليون صحة بالقليوبية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار العمل في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي"، من خلال فرق الطبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى فحص 57 ألف و219 مواطن ومواطنة، من مستهدف المبادرة بالقليوبية خلال الخمس أيام الأولى من المبادرة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن مستهدف المبادرة بمحافظة القليوبية هو فحص مليون و167 ألف و383 مواطن ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عام، وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.

وتابع "الطباخ"، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، كما تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق الـ40 عام، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عام والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بإرتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر، والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

واستطرد، أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بالإضافة إلي القوافل العلاجية وذلك من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء، وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة من خلال الإدارات الصحية.

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