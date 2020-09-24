الصين تعلن تخفيف شروط دخول الأجانب إلى أراضيها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات الصينية، اليوم الخميس، تخفيف شروط دخول الأجانب إلى أراضيها، خصوصا أولئك الذين يحملون إقامات معينة.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، جاء هذا القرار خطوة إضافية نحو عودة السكان العالقين خارج البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

 

وفي وقت سابقـ أفادت وزارة الخارجية الصينية، بأنه أصبح بإمكان الأجانب الذين يحملون إقامة "مرتبطة بنشاط مهني وسارية الصلاحية الدخول إلى الصين من دون ضرورة لطلب تأشيرات دخول جديدة"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

 

ويطبق هذا الاجراء، أيضا على الأشخاص الذين ينطبق عليهم لم الشمل العائلي، غير أن الطلاب غير معنيين بهذا الاجراء الجديد.

 

ومع ذلك، ما زال يتعين على الوافدين إلى الأراضي الصينية الالتزام بحجر صحي لمدة 14 يوما في فندق.

 

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