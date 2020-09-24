بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
Advertisements

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، حسمت قرارها بالإبقاء على الثلاثي الأجنبي بالفريق الأحمر وهو على معلول وآليو بادجي وآليو ديانج في الموسم المقبل.


وقال الإعلامي عبر برنامج ملعب الصقر: لجنة التخطيط بعد تنسيقها مع المدير الفني فايلر فضلت عدم التفريط في الثلاثي الأجنبي ورفضت أي عروض لرحيلهم في الصيف أو الاستغناء عن أي لاعب منهم.


مضيفًا: أن هذا القرار جاء بعد موافقة رينيه فايلر المدير الفني على أن يتم رفض أي عروض للثلاثي وإبلاغهم بغلق هذا الملف وبقائهم في الموسم الجديد والاستفادة منهم مع المارد الأحمر للموسم المقبل.

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ يوم

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

آخر تطورات انتقال صفقة نجم أياكس إلى برشلونة

منذ 37 دقيقة

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

مصطفى محمد يخطط للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 7 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

النصر السعودي يصارع الأهلي على ضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:29 ص

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

12:22 ص

آخر تطورات انتقال صفقة نجم أياكس إلى برشلونة

09:59 ص

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

06:58 ص

تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد

09:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»