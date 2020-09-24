كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بقتل أحد مسؤوليها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:45 ص
علمي الكوريتين
علمي الكوريتين
الفجر
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اتهمت كوريا الجنوبية، جارتها الشمالية بقتل أحد مسؤوليها في مياهها الإقليمية، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وانتقدت "سول"، تصرفات جارتها الشمالية وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

الجدير بالذكر، أن تقارير تحدثت في وقت سابق، عن اختفاء مسؤول كوري جنوبي، بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولًا كوريًا جنوبيًا اختفى من على متن سفينة حكومية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها قد يكون في كوريا الشمالية.

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