أرتيتا يوضح موقف أوزيل مع أرسنال

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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حرص ميكيل ارتيتا المدير الفني لارسنال، على توضيح موقف اللاعب الألماني مسعود أوزيل مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم مشاركته هذا الموسم وفي نهاية الموسم الماضي. 

وقال ارتيتا في تصريحات صحفية، عن اوزيل: "الفريق يتطور، ويمكنك رؤية المستوى الذي يحققونه، ونحن نختار اللاعبين الذين نعتقد أنهم الأفضل في كل مباراة، ولكن علي أن أحاول القيام بعملي بإنصاف قدر الإمكان، وأحاول اختيار اللاعبين الذين هم في رأيي في حالة أفضل".

وأكمل: "ملعب أنفيلد، إنه أصعب مكان للذهاب إليه في أوروبا والعالم، ودعونا نستعد جيداً ونرى كيف ستسير الأمور".

ويلتقي فريق أرسنال يوم الاثنين المقبل مع ليفربول في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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