أحمد الفيشاوي يرد مجددا على محمد رمضان.. فماذا قال؟!

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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رد أحمد الفيشاوي، مجددا على الفنان محمد رمضان، بعد أن أعلن الأخير عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، التى وجه فيها رسالة إلى الفيشاوي وهى"مع اعتذاري للفيشاوى اخرك معايا صورة".


وخرج الفيشاوى عن صمته ليرد عليه فى تصريحات إعلامية قائلا: ""بما إن الموضوع اشتهر وانتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا، أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش، فواضح إن الوقت فعلا بيجري منه تيك توك تيك توك".


كما نشر الفيشاوى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور له داخل الاستديو أثناء تسجيل أغنيته الجديدة "نمبر 2"، وعلق على الصور قائلا: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو "نمبر وان" ..الدنيا مولعة"


يذكر أن الخلافات ظهرت بين الطرفين بعد أن أعلن الفيشاوي، تقديم أغنية بعنوان "نمبر تو"، وهو الأمر الذى اعتبره محمد رمضان سخرية منه.

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