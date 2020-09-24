تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ فى السوبر الأوربي

يواجه اليوم الخميس نادي إشبيلية الأسباني نظيره بايرن ميونيخ الألماني فى نهائي بطولة السوبر الأوربي على ملعب بوشكاش أرينا الدولي بالمجر.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث البطولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وجاءت تشكيلة إشبيلية المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: ياسين بونو





خط الدفاع: خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - اكونيا.





خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فيرناندو - جوردان.



