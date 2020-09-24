تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ فى السوبر الأوربي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الخميس نادي إشبيلية الأسباني نظيره بايرن ميونيخ الألماني فى نهائي بطولة السوبر الأوربي على ملعب  بوشكاش أرينا الدولي بالمجر.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث البطولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة إشبيلية المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - اكونيا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فيرناندو - جوردان.

خط الهجوم: سوسو - يوسف النصيري - لوكاس أوكامبوس.

أخبار تهمك

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول على بعد خطوة من حسم صفقة جديدة

منذ ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ يوم

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: الأهلي سيخير فايلر بين إلغاء بند فسخ التعاقد أو الرحيل

منذ ساعة

ماكينة الأهداف.. الأهلي يخسر صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: هذا المدرب الأنسب فى حال رحيل فايلر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

11:31 م

الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

11:57 م

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

08:30 م

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»