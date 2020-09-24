بعد عودة باتشيكو.. تاريخ المدرسة البرتغالية مع الزمالك بين الإنجازات والإخفاقات (تقرير)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
مدربين الزمالك
مدربين الزمالك
علاء خليف
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أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك عودة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو لتولي قيادة الفريق الأبيض مجددا، خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عن تدريب الفريق لقيادة التعاون السعودي.

وكشف رئيس الزمالك أن باتشيكو وقع عقدا مع الزمالك حتي نهاية عام 2021، وسوف يحضر إلي مصر برفقة 3 مساعدين (مدرب عام – مدرب أحمال – محلل آداء)، وسيتواجد ضمن جهازه المعاون مدحت عبد الهادي نجم القلعة البيضاء السابق، وسوف يبدأ مهمته بشكل رسمي 25 سبتمبر الجاري.

وقاد الزمالك 5 مدربين برتغاليين عبر تاريخه الطويل بينهم "باتشيكو" المدرب الجديد والذي سبق وقاد الفريق عام 2014 ولكنه رحل سريعًا بعد 12 مباراة فقط، حقق بعض مدربي البرتغالي عدد من البطولات والألقاب للفريق الأبيض، بينما البعض الآخر لم يحالفه التوفيق ورحلوا دون أن يتركوا بصمة مع الفريق الزملكاوي.

ويستعرض "الفجر الرياضي"  في هذا التقرير كل ما قدمه المدربين البرتغاليين مع الزمالك:-

1- نيلو فينجادا:

أول مدرب برتغالي تولي قيادة الزمالك في الفترة بين عامي 2003 – 2004، وقاد الفريق في 59 مباراة، فاز في 42 مباراة، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وتوج مع الفارس الأبيض بـ3 بطولات (الدوري المصري – البطولة العربية للأندية – كأس السوبر المصري السعودي).

2- كاجودا:

استعان النادي الزمالك بالمدرسة البرتغالية مجددا موسم 2005 – 2006 واختار المدرب مانويل كاجودا لقيادة الفريق الأبيض ولم يستمر معه سوي 344 يومًا تقريبًا، قاد الفريق فنيًا في 32 مباراة، فاز في 22 مباراة وخسر 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وخسر لقب بطولة كأس مصر أمام الأهلي، كما احتل "وصافة"  الدوري الممتاز، ليرحل عن تدريب الفريق الأبيض دون تحقيق أي بطولات.

3- جيمي باتشيكو:

المدرب الجديد للزمالك سبق وقاد الفريق في ولاية تدريبية أولي عام 2014 ولكنه لم يستمر طويلا، حيث قاد الفريق في 12 مباراة فقط، فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة قبل رحيله بشكل مفاجئ عن قيادة الفريق بسبب خلافات مع رئيس النادي مرتضى منصور.

4- جيسوالدوا فيريرا:

يعد فيريرا واحد من أفضل المدربين الأجانب في تاريخ الزمالك، تولي قيادة الفريق الأبيض موسم 2014 – 2015، وقاد الفريق الأبيض في 41، حقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 77 هدفًا، واستقبلت شباكه 29 هدفًا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز وكأس مصر.

5- إيناسيو:

آخر مدرب برتغالي تولي قيادة الزمالك في الفترة من أبريل وحتي يوليو 2017، قاد الفريق في 21 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 5 مباريات وأنهي الدوري بالمركز الثالث، وودع دوري أبطال إفريقيا من مرحلة المجموعات، لتقرر إدارة القلعة البيضاء فسخ التعاقد معه.

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