انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية





حسم مسؤولو النادي الأهلي، صفقة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي





توصل النادي الأهلي لاتفاق مع نظيره مصر المقاصة للتعاقد مع لاعبه محمد إبراهيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل الانضمام إلى فريقه الموسم المقبل.





من جانبه كشفت مصادر صحفية أن محمد إبراهيم، يوقع عقدًا لمدة 4 سنوات مع النادي الأهلي، مقابل 15 مليون جنيه، فيما سيحصل على راتب سنوي متصاعد خلال السنوات الأربعة.





وأوضحت المصادر أن راتب محمد إبراهيم في موسمه الأول من الأهلي عند 8 مليون جنيه، يزيد إلى 9 في الموسم الثاني، ثم 10 في الموسم الثالث، على أن يصل إلى 11 مليون جنيه خلال موسمه الرابع مع الشياطين الحمر.





وفي سياق آخر اقتحم مسؤولو نادي الزمالك، سباق التعاقد مع محمد إبراهيم حاوي الأبيض السابق، وصانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، من أجل عودته للقلعة البيضاء.





وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع داخل نادي مصر المقاصة، في تصريحات خاصة أن مسؤولي الزمالك، تدخلوا في صفقة محمد إبراهيم، من أجل زيادة سعر الاعب على النادي الأهلي.





وأكد المصدر في تصريحاته لـ«الفجر» أن إدارة مصر المقاصة، ستدرس كافة العروض المقدمة للاعب لاختيار الأفضل، من الناحية المالية.





الجدير بالذكر أن مسؤولي بيراميدز فتحوا خطوط إتصال قوية مع محمد إبراهيم، لجس نبضه بشأن الانتقال إلى الفريق السماوي في الموسم الجديد.



