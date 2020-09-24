أسعار الذهب اليوم الخميس 24-9-2020.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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استمرت أسعار الذهب في مصر نحو التراجع في بداية التعاملات اليوم الخميس، ليخسر المعدن الأصفر نحو  5 جنيهات ليسجل سعر جرام 21 نحو 820 جنيها، مقارنة بـ 825 جنيها أمس وذلك بعد حالة التذبذب التى شهدها المعدن الأصفر أمس، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب الأن 


عيار ١٨ : 702.75
عيار ٢١ : 820
عيار ٢٤ : 937.25
الجنيه الذهب : 6560


أسعار الذهب اليوم 

عيار ١٨ : 707.15
عيار ٢١ : 825
عيار ٢٤ : 942.85
الجنيه الذهب : 6600

أسعار الذهب العالمية

لامست أسعار الذهب أمس الأربعاء، أقل مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامي قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب الفدرالي الأميركي.

هذا وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب عند 1873.70 دولار. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5% إلى 1879.10 دولار للأونصة.

هذا وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا. ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4.8% إلى 23.25 دولار للأونصة وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.

 

هذا وخسر البلاتين 1% إلي 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2217.75 دولار.

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