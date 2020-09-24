التنمية المحلية: 1.362 مليون إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مليون و362 ألف و210 ألف حالة تصالح في مخالفات البناء.



وتابع "قاسم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: " 37 ألف و539 عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 24 ساعة، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بإجمالي 5 آلاف و387 طلب"، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية تأتي في المركز الأول من حيث إجمالي عدد طلبات التصالح بحوالي 160 ألف و967 طلبا.



وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى من حيث الحصيلة المالية لطلبات التصالح بإجمالي يتخطى 930 مليون جنيه، لافتا إلى أن الإسماعيلية رفعت قيمة تخفيض رسوم مخالفات البناء إلى 40%.



وحول فيضانات محافظة البحيرة قال المتحدث: "هناك تنسيق مسبق مع وزارة الري، وتم توجيه نصيحة للمواطنين بشكل مباشر لإخلاء المزارع في أراضي طرح النهر"، مردفا "بالنسبة للأراضي التي تعرضت للغرق، سيتم دراسة وضع تعويض لملاكها مع التضامن الاجتماعي والمحافظين".



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.



وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلي:

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

