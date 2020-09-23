القناة يستعد بقوة لمواجهة النصر بالقسم الثاني

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، لمباراة نظيرة فريق النصر، التي ستنطلق في الثالثة من عصر السبت المقبل، بملعب القناة، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

وعدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة أول تدريباته على ملعب القناة القديم وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة النصر والمقرر لها يوم السبت المقبل .

وكان الملعب القديم قد دخل مرحلة الصيانة منذ توقف النشاط في مارس الماضي وشهد اول تدريب للفريق الأول على الملعب القديم.

وتغلب القناة مؤخرا على الزرقا بهدفين لهدف، سجلهما أحمد الصعيدي، وعلي شوقي، ويحتل الفريق الساحلي المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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