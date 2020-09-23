تسيير أتوبيسات بنظام "BRT" على الطريق الدائري لتخفيف الزحام

Advertisements

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، عن تفاصيل تطوير الطريق الدائري الذي يخدم المواطنين في ثلاث محافظات رئيسية هي الدقهلية والقاهرة والجيزة.



وقال "مصطفى" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هذا الطريق يخدم أكثر من 215 ألف سيارة تمر بهذا الطريق، مشيرًا على أن خطة التطوير بها الكثير من التحديات وتتسع من 7 إلى 8 حارات.



وأشار إلى أن عدد الأعمال الصناعية 136 عمل صناعي و143 مطلع ومنزل يخدم هذا الطريق، موضحًا أنه يتم حاليًا تطوير 44 كيلو متر من هذا الطريق.



وتابع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، "نسعى للانتهاء من خطة تطوير الطريق الدائري خلال عام لكي يكون طريق عالمي، كما نسعى لتسيير أتوبيسات بنظام BRT على الدائري لتخفيف الزحام".



وفي ذات السياق قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه مع نهاية 2021 سيتم انتهاء أعمال الإصلاحات على كوبري المنيب على الطريق الدائري، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك كوبري موازي لهذا الكوبري.



وأضاف "الوزير" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الاثنين أن جميع الشركات تعمل على إصلاحات الطريق الدائري في منطقتي المعادي والمنيب.



وأشار وزير النقل، إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن جميع الإصلاحات ستنتهي مع نهاية العام الحالي باستثناء الإصلاحات على كوبري المنيب مع نهاية العام المقبل.



وفي تصريحات سابقة كشف وزير النقل، عن الانتهاء من تطوير الطريق الدائري في ديسمبر 2020 فيما عدا كوبري المنيب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتضاعف هذا الكوبري لخدمة المواطنين.



وقال الوزير في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن أعمال التطوير مستمرة في الطريق الدائري وسيتم تحويله إلى 8 حارات في كل اتجاه.



وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم الربط بين حركة النقل في كافة أنحاء الجمهورية لتسهيل حركة المواطن المصري.