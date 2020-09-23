النفط يهبط بعد زيادة مفاجئة للمخزونات بالولايات المتحدة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
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نزلت أسعار النفط ما يزيد عن 1% الأربعاء 23 سبتمبر بعدما افادت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع مما جدد المخاوف حيال الطلب على الوقود والتي تسببت في عمليات بيع كثيفة في وقت سابق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0641 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 41.39 دولار للبرميل،

وكانت انخفضت في وقت سابق 1.2% إلى 40.21 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 39.40 دولار بعد أن نزلت 1.4% إلى 36.26 دولار.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 4% يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع في أسبوعين بيد أنهما ارتفعا يوم الثلاثاء.

وتجددت المخاوف حيال الطلب على الوقود مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول من بينها فرنسا وإسبانيا، بجانب احتمال فرض المزيد من القيود في بريطانيا، ذلك في الوقت الذي ربما تدخل المزيد من الإمدادات إلى السوق من ليبيا.

وفي الولايات المتحدة، حيث تخطت حالات الوفاة بسبب المرض 200 ألف، وهو الأعلى في العالم، ارتفعت مخزونات النفط الخام 691 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر أيلول بحسب بيانات للقطاع مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 7.7 مليون برميل، ما يعادل ثمانية أمثال المتوقع تقريبا، مما يشير إلى بعض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، لكن القفزة في حالات كوفيد-19 في العديد من الدول تثير علامات استفهام حول مدى تعافي الطلب عالميا.

وفي ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء إنها تتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى أكثر من 250 ألف برميل يوميا بحلول الأسبوع المقبل.

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