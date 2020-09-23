الاثنين.. بدء تسجيل الرغبات إلكترونيا لطلاب الدور الأول بجامعة الأزهر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بجامعة الأزهر؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من يوم الاثنين القادم 28 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق1أكتوبر. 

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن المجلس وافق على إضافة معهد نُظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة بنين وبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من العام الدراسي الحالي.

كما أوضح البيان أن المجلس وافق أيضًا على إضافة معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون للبنين، وشعب الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام أيضًا، وتقرر افتتاح المعهد بكليات الشريعة والقانون في: القاهرة، وطنطا، وتفهنا الأشراف، وأسيوط، إضافة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

كما وافق المجلس على إضافة فصول الهندسة الزراعية بأسيوط إلى رغبات التنسيق بدءًا من هذا العام.

ووافق المجلس على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى بنسبة 2 % لطلاب محافظة شمال سيناء الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام شريطة أن يكون مقيمًا بها إقامة فعلية.

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