مذكرة جديدة من اتحاد اللجنة الخماسية ضد رئيس الزمالك للأولمبية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:23 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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تقدمت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، اليوم، بمذكرة رسمية جديدة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للجنة الأولمبية يطالب فيها بإيقافه من قبل اللجنة في ظل هجومه المتواصل على مسئولي اللجنة الخماسية.

وتضمنت المذكرة تأكيدات على أن مرتضى منصور واصل خلال الأيام الماضية هجومه على مسئولي اللجنة الخماسية ومختلف لجان اتحاد الكرة بصورة غير مسبوقة، ومستمرا في الخروج عن النص ويواصل إساءاته اليومية عبر قناة الزمالك الفضائية، ووصفت المذكرة ما يردده رئيس الزمالك بالأكاذيب.

وسبق للجنة الخماسية وأرسلت مذكرة رسمية وشكوى ضد رئيس الزمالك للجنة الأولمبية قبل عدة أيام وهي الشكوى التي يناقشها مجلس اللجنة الأولمبية بجانب شكاوى أخرى في حق مرتضى منصور مقدمة من عدة جهات أخرى، من بينها النادي الأهلي واتحاد اليد بعدد يصل إلى قرابة ١٧ شكوى رسمية.

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