أحمد موسى: لا بد من تنفيذ الأحكام بحق الإرهابيين في أسرع وقت

Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الضروري تنفيذ أحكام الإعدام واجبة النفاذ على الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم عديدة، واعترفوا بجرائمهم، وصدر حكم بحقهم من القضاء.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أنه لا بد وأن نسارع في تنفيذ الأحكام بحق الإرهابيين الموجودين داخل محبسهم، كونهم يفكرون في الهروب باستمرار، مثلما حدث اليوم.



واستكمل: "لازم نخلص ويتم تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ ضد الإرهابيين طالما قالت محكمة النقض كلمتها الأخيرة، خصوصًا أن المحكوم عليه بالأعدام بيفكر كل لحظة في الهروب طالما داخل محبسه، ولو محكمة النقض قالت كلمتها يبقى ننفذ حتى لو بعدها اليوم".



واختتم موسى، أن السجون على أعلى مستوى من الإجراءات الأمنية، لكن ما حدث اليوم جرس إنذار لعدم تكرار هذه الواقعة، لافتًا إلى أن الجيش والشرطة يقدمون تضحيات باستمرار، من أجل الوطن والشعب، وحماية المواطنين من خطورة الإرهابيين.





كان قد أكد مصدر أمني أن قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرعهم.



وأضاف المصدر أن عملية منع هروب السجناء أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.



وتابع المصدر بأن المحكوم عليهم الأربعة هم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".



والشهيد العقيد عمرو عبدالمنعم، هو أحد الضباط الذين استشهدوا اليوم الأربعاء في محاولة منع 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم السبت ما أسفر عن مصرعهم.



