الإعلان عن تشكيل إف سي مصر لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن طارق عبد الله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي :-





حراسة المرمى: عصام ثروت





خط الدفاع: علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا





خط الوسط: إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال





خط الهجوم: مصطفى سلطان – كليف نياكيا.



