خبراء يشيدون بدور الإمارات الرائد في العمل الخيري والإنساني في العالم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكد خبراء في العمل الإنساني والخيري وعلماء دين في مصر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بجهود كبيرة وملموسة في العمل الخيري في دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي، انطلاقاً من النهج الخيري الذي قامت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،حيث ورّث هذا النهج الخيري لأبنائه. 

 

وأكدوا وفقا لـ«الاتحاد» أن الإمارات لها جهود كبيرة وملموسة في دعم ومساندة المؤسسات الخيرية والإنسانية على مستوى العالم، وأن الهيئات الخيرية الإماراتية، وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقوم بدور بارز في هذا المجال في دول العالم، وأكدوا أن ما تقوم به الإمارات من عمل خير يُعد تطبيقاً عملياً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي حثت على فعل الخير والسعي فيه.

 

وأكد الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، ممثل مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية في مصر، ومستشار هيئة آل مكتوم الخيرية، أن الإمارات لها جهود كبيرة في نشر المساعدات الإنسانية والخيرية على مستوى العالم، وتقوم بدعم ومساندة معظم المؤسسات الخيرية في دول العالم، خاصة في أفريقيا وآسيا. وأشار إلى أن المؤسسات والجهات الخيرية في الإمارات تقوم بنشاط خيري كبير جداً في شتى محافظات مصر، مؤكداً أن وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول الشقيقة ليس غريباً على أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في أبنائه حب وعمل الخير.


 
 

 

وأكد الجعفراوي وفقا  لـ«الاتحاد»، أن الإمارات لا تقوم بعمل الخير وتقدم المساعدات لمصر فقط، بل قدمت مئات المساعدات والأعمال الخيرية لدول العالم الإسلامية وغير الإسلامية، مؤكداً أن الإمارات لا تُميز بين دول وشعوب العالم أو بين دين أو عرق أو مذهب، وهي رائدة في الجانب الإنساني والعمل الخيري، ونبراس ونموذج لكثير من المؤسسات الخيرية والإنسانية في كثير من الدول على مستوى العالم، وتسعى بجانب الدعم الإنساني والخيري إلى الوقوف بجانب أي قضية إنسانية انطلاقاً من الأخوة الإنسانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل الصراع الدائر داخل الجماعة الإرهابية

منذ أقل من ساعة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ ساعة و 26 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم "باتشيكو" منذ رحيله عن القلعة البيضاء؟ (أرقام)

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

طه إسماعيل ينتقد فايلر ويطالب بتعيين محمد يوسف مديرًا فنيا للأهلي

منذ 35 دقيقة

على طريقة كارتيرون.. فايلر يطعن الأهلي بخنجر مسموم

منذ أقل من ساعة

صدام جديد بين زيدان وإدارة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

أميرة إبراهيم الخالد تكتب: عام التسامح ٢٠١٩ ينطلق في الإمارات بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعايش

المساعدات الإماراتية للسودان خير شاهد علي تاريخ من الدعم الإنساني والعطاء

مساعدات الإمارات للسودان شاهد كبير علي تاريخ من العطاء والدعم الإنساني

السودان.. إحدى محطات العمل الإنساني الإماراتي الذي امتد لسنوات طويلة

الإمارات تعمل على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري محلياً ودولياً

العطاء والانسانية..أكثر من 13 مليون مستفيد في 36 دولة من "سقيا الإمارات"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

05:59 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»