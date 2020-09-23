الاثنين.. "الوطن.. وتحديات ٢٠٢٠" بالهناجر





ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان "الوطن.... وتحديات ٢٠٢٠ في السابعة والنصف مساء الإثنين 28 سبتمبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

ضيوف الملتقى: سعادة السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، الكاتب الصحفى الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس مجموعة قنوات DMC, واللواء الدكتور محسن الفحام الأستاذ بأكاديمية الشرطة، الأستاذ الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب بجامعة بنى سويف، تدير اللقاء؛ #الناقدة_الدكتورة #ناهد_عبدالحميد #مؤسس #ومدير ملتقى الهناجر الثقافى.





ويشارك بالملتقى المطرب محمود درويش بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية.



