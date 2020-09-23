الاثنين.. "الوطن.. وتحديات ٢٠٢٠" بالهناجر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان "الوطن.... وتحديات ٢٠٢٠  في السابعة والنصف مساء الإثنين 28 سبتمبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.
ضيوف الملتقى: سعادة السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، الكاتب الصحفى الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس مجموعة قنوات DMC, واللواء الدكتور محسن الفحام الأستاذ بأكاديمية الشرطة، الأستاذ الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب بجامعة بنى سويف، تدير اللقاء؛ #الناقدة_الدكتورة #ناهد_عبدالحميد #مؤسس #ومدير ملتقى الهناجر الثقافى.

ويشارك بالملتقى المطرب محمود درويش بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية. 

يلتزم الملتقى بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حسب قرار مجلس الوزراء، منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، المنتشر فى مختلف دول العالم، ولهذا سيتم تطبيق التباعد الاجتماعى بين الحضور فى الملتقى، بترتيب المقاعد حسب العدد المقرر استقباله بنسبة 25%، كما سيتم إلزام الحضور بارتداء الكمامات داخل قاعة الملتقى، كما سيتم عرض الملقتى بعد عقده على الصفحة الرسمية لملتقى الهناجر الثقافى على "فيس بوك"

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