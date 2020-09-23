تحسن قطاع التصنيع الياباني خلال الشهر الجاري

تحسن أداء قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الجاري رغم استمرار انكماشه.





وبحسب تقرير "جيبون بنك" الصادر اليوم، فإن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 47.3 نقطة مقابل 47.2 نقطة خلال أغسطس الحالي.





وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نموه.





وبحسب التقرير تراجع مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان بنسبة ملحوظة خلال الشهر الماضي في حين تحسن مؤشر الوظائف حيث تراجع بأقل وتيرة له منذ أربعة أشهر، وارتفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.