صورة نادرة ليسرا في حفل زفافها وشادية تهديها بوكيه ورد

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للمطربة شادية والفنانة يسرا من حفل زفافها.



حيث ظهرت يسرا في الصورة من حفل زفافها وتهديها المطربة شادية بوكية ورد.



يذكر أن، آخر ظهور للفنانة يسرا فيلم "صاحب المقام" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه في موسم عيد الأضحى المبارك عبر منصة شاهد.



وشارك في بطولة "صاحب المقام" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، أسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، ابراهيم نصر، هدى المفتى، ريهام عبدالغفور، وهو من تأليف ابراهيم عيسي.