العناني يصدر قرارًا وزاريًا بتنظيم انتخابات نادي السيارات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:45 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتنظيم عملية متابعة سير العملية الانتخابية لنادي السيارات والرحلات المصري طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في ضوء انعقاد الجمعية العمومية للنادي طبقا لجدول الأعمال الذي من أهم بنوده إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، والمقرر لها يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري.

ومن أهم بنود هذا القرار تشكيل لجنة يغلب عليها الطابع القضائي لمتابعة سير العملية الانتخابية إعلاءً لمبدأي الشفافية والنزاهة، بالاضافة الي تنظيم الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءًا من مراجعة إجراءات الترشح وتسجيل الاسماء واكتمال النصاب، مرورا بعملية الاقتراع وحتى اجراء عملية الفرز واعلان النتائج في ضوء لائحة النظام الأساسي للنادي.

تجدر الاشارة الي أن الجمعية العمومية لنادي السيارات والرحلات المصري يلزم انعقادها في اليوم الاول الموافق 24 سبتمبر الجاري بحضور 50% +1 من الاعضاء العاملين المسددين للاشتراكات وفي حالة عدم الوصول الى هذا النصاب تؤجل إلى ليوم التالي الجمعة الموافق 25 سبتمر الجاري، حيث يلزم لصحة انعقادها حضور 10% حد ادني من عدد الاعضاء المسددين للاشتراكات.

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نادي السيارات قرار انتخابات السياحة والأثار

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