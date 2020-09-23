24.4 % تراجع فى العجز التجاري الأردني خلال 7 أشهر





انخفض العجز التجاري خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى 540ر3 مليار دينار بنسبة 4ر24 بالمئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 682ر4 مليار دينار.





وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في المملكة، اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات الكلية حتى يوليو الماضي 094ر3 مليار دينار؛ انخفاضا بنسبة 3ر6 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 304ر3 مليار دينار، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية بمقدار 739ر2 مليار دينار وبنسبة 0ر2 بالمئة، مقارنة مع 794ر2 مليار دينار للعام الماضي.





ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 4ر355 مليون دينار انخفاضا بنسبة 3ر30 بالمئة، مقارنة مع 510 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام الماضي. كما بلغت المستوردات، 635ر6 مليار دينار انخفاضا بنسبة 9ر16 بالمئة، مقارنة مع مثيلتها للعام الماضي والبالغة 986ر7 مليار دينار، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 6ر46 بالمئة في الشهور السبعة من هذا العام، مقارنة مع 4ر41 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي؛ ارتفاعا بمقدار 2ر5 نقطة مئوية.





وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في تموز هذا العام إلى 8ر527 مليون دينار بنسبة 2ر5 بالمئة، مقابل 6ر501 مليون دينار في الشهر ذاته من العام الماضيويحتسب العجز في الميزان التجاري من خلال الفرق بين قيمتي المستوردات والصادرات الكلية.



