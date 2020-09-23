شاهد.. أمين شرطة يلقى بنفسه في النيل لإنقاذ فتاة حاولت الانتحار بالمنوفية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:46 م
انقاذ فتاة
انقاذ فتاة
شيماء حسن
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عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يظهر فيه قيام أمين شرطة بالقفز في النيل لإنقاذ فتاة حاولت الانتحار في محافظة المنوفية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، مشيدين بشهامة أمين الشرطة ونجاحه في إنقاذ الفتاة الأمر الذى نال إعجاب الجميع مطالبين بتكريمه.


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