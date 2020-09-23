نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء من إيطاليا عن رغبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن قلعة السانتياجو بيرنابيو والإنضمام للكالتشيو.


وقالت صحيفة " كالتشيو ميركاتو " أن ناتشو فيرنانديز مدافع الميرينجي طلب من ممثلوه التواجد في تورينو من أجل مناقشة إنتقال اللاعب المُنتظر لأحد فرق مدينة ميلانو ، أو نابولي وكذلك روما حيث أبدوا جميعهم رغبتهم في التعاقد معه.


وأشارت الصحيفة إلى أن وكلاء اللاعب إستفادوا من الرحلة التي وصلوا فيها إلى تورينو خاصةً أنهم وكلاء موراتا أيضاً الذين أكلموا معه الإنتقال لصفوف يوفنتوس وينتظرون مناقشة مستقبل مدافع الريال.


ويمنح المرينجي ناتشو الحرية كاملة من أجل تحرير مستقبله ولن يكون أي مشكلة في القرار الذي سيتخذه سواء بالبقاء أو الرحيل حيث يملك في عقده سنتين حتى يونيو من العام 2022.

 

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