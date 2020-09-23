ليلي علوي تهنئ أمير شاهين بحفل خطوبنه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة ليلي علوي علي تهنئة أمير شاهين علي حفل خطوبته .


حيث شاركت جمهورها بصورة من حفل الخطوبة ووجهت له رسالة تهنئة وكتبت : لف مبروك للغاليين وأحلي عروسين أمير ومنة.

جدير بالذكر أن الفنان أمير شاهين قد كشف في وقت سابق أن الفنانة ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.

وانه حاول يخوض علاقة عاطفية مرة أخرى بعدها إلا أنه فشل، والحب في النهاية نصيب وهو غير متعجل على هذا الأمر.

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