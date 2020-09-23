نادي مصر يستقر على إقامة ممر شرفي أمام الأهلي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر نادي إف سي مصر، على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مواجهة الفريقين بالدوري العام.


ويأتي قرار إدارة مصر بعد الحصول على الموافقة من الجبلاية، بمناسبة تتويج النادي الأهلي، ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي.


وتوج النادي الأهلي، باللقب للمرة الثانية والأربعين في تاريخه بعد توسيع الفارق مع أقرب منافسيه قبل سبع جولات من الختام.


ويلتقي الأهلي نظيره مصر، مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

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