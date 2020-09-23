تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إرتفعت أسهم البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للبيت الأبيض من أجل العودة لتدريب الفريق مرة أخرى خلفاً للفريق باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب نادي التعاون السعودي.


وشهدت الساعات القليلة الماضية تحول مفاجئ وتغيير جذري في ملف المدير الفني الجديد الذي سيخلف الفرنسي في قيادة الزمالك.


حيث كانت النية تتجه لدى البيت الأبيض من أجل التعاقد مع الأرجنتيني كالديرون قبل أن يظهر باتشيكو في الصورة من جديد.


وعلم الفجر الرياضي ان أسهم البرتغالي باتشيكو قد إرتفعت بشدة خلال الفترة الأخيرة على أن يتم حسم هذا الملف خلال الساعات القليلة القادمة.

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