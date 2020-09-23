موعد مباراة محمد صلاح القادمة ضد أرسنال والقنوات الناقلة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
ينتظر عشاق الكرة العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره أرسنال المحترف فى صفوفه لاعب وسط منتخب مصر محمد النني.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


يذكر أن آخر مباراة بين الفريقين قد انتهت بفوز أرسنال بركلات الترجيح ببطولة الدرع الخيرية التي جمعت يبن الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي الشهر الماضي.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام نادي مصر في الدوري

منذ ساعتين

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يتخذ هذا القرار بعد مواجهة مصر

منذ أقل من ساعتين

فينالدوم يصدم كلوب ويدير ظهره للريدز

منذ ساعة و نصف

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم قراره بشأن التعاقد مع جايمي باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة جديدة تهز بي إن سبورتس وقطر

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:53 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:59 ص

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

09:01 ص

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

02:01 م

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»