رامز جلال يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "أحمد نوتردام"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق الفنان رامز جلال جمهوره لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم " أحمد نوتردام".

حيث شارك رامز جمهوره البوستر الدعائي للفيلم وكتب : بسم الله توكلنا علي الله والله المستعان ، اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم ، فيلم أحمد نو تردام قريباً ، لا تخافوا ولكن هزروا وربنا يتممها علي خير ويكملها بالستر.

يذكر آن آخر أعمال النجم رامز جلال هو برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة ام بى سى مصر.

فكرة برنامج رامز مجنون رسمي قامت على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.

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