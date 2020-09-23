مكرم محمد: التعاون بين مصر والسعودية له تاريخا قديما (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن المملكة العربية السعودية تقوم بدورا كبيرا في دعم القضايا العربية؛ لكونها دولة بترولية كبيرة.





وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن شاطئ البحر الأحمر السعودي والمصري لا يمكن أن يكونوا عوامل فصل، وإنما كانوا شاطئي بحر واحد، والقوارب المصرية عرفت الطريق للمملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة والعكس، مشددًا على أن العلاقات والتعاون بين مصر والسعودية في تبادل الدعم والمساندة في القضايا المختلفة لخدمة الشعبين له تاريخ قديم يصعب الحصول على تاريخ محدد له.





وتابع، أنه لا يمكن إطلاقًا أن يكون البحر حائل دون وصول شعبين كبيرين لعلاقات قوية مكنتهم من علاقات تجارية واجتماعية طويلة.





وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة السعودية شهدت طفرة غير مسبوقة، انعكست على تكريس أطر التعاون المشترك في كافة المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.





جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث هنا السفير السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد والشعب السعودي بهذه المناسبة.





وقال نقلي في كلمته بهذه المناسبة: "في ذكرى توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمدا رسول الله" على يد جلالة الملك المؤسس عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الرحمن آل سعود، لا يفوتني أن أنوه بأول زيارة خارجية رسمية قام بها وكانت إلى أرض الكنانة، ليؤسس لعلاقات تاريخية مميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، شهدت عبر العقود وعلى مر العهود تناميًا مطردًا وتطورًا ملموسًا وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي".



