



بعد وقف شهادة الـ15% (الشهادات البلاتينية).. تعرف على وثائق التأمين الإدخارية ومميزاتها





بدأ العملاء البحث عن بدائل لشهادات الـ15% التي أعلنا بنكي الاهلي المصري ومصر إيقافهما لمدة عام اعتباراً من اليوم، وذلك بعد جذب حصيلة تقدر بقيمة 383 مليار جنيه من الشهادات للبنكين.





ونرشح لكم هنا وثائق التأمين الإدخارية التي تعتبر البديل الأمثل لهذه للشهادة البلاتينية من البنك الأهلي وشهادة ابن مصر من بنك مصر، بل تتميز عنها بجمعها بين التأمين والإدخار.





وثائق التأمين الإدخارية التي تجمع بين التأمين والإدخار، والمتوقع تزايد الإقبال عليها من العملاء عقب إيقاف إصدار شهادات الـ15% الأعلى فائدة بالقطاع المصرفي، وتنقسم وثائق التأمين الإدخارية بين وثائق مدى الحياة والتأمين المختلط.





والتأمين المختلط له مده محددة وليكن 10، 20 سنة أما تأمينات مدى الحياة فتستمر طوال حياة المؤمن عليه حيث يؤدى مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه ومع ذلك فإنه إذا رغب المؤمن علية في تصفية الوثيقة فيمكن صرف قيمة استردادية تتناسب مع مدة الوثيقة والأقساط المدفوعة.





ويؤدي مبلغ التأمين في نهاية مدة التأمين إلا إذا حدثت الوفاة قبل نهاية مدة التأمين فيستحق مبلغ التأمين عند الوفاة والقسط التأمينيى لهذا النوع من التأمين مرتفع نسبياً ويختلف من شركه تأمين إلى أخرى.





وينقسم هذا النوع إلى قسمين رئيسيين هامين – القسم الأول وهو التأمين المختلط المشترك في الأرباح والقسم الثاني التأمين المختلط الغير مشترك في الأرباح – والفرق بين هذين القسمين هو أن الوثائق الصادرة مع الاشتراك في الأرباح تكون فيها الأقساط مرتفعة نسبيا وذلك لأن طريقة احتسابها من الناحية الاكتوارية يعتمد على أساس معدل فائدة منخفض، وتقوم الشركة بصرف أرباح لحمله الوثائق في صوره مبالغ تامين معلاة – وهذه الأرباح المعلاة تعتمد على معدل الفائدة الذى استطاعت الشركة تحقيقه في استثمار أموال المؤمن عليهم ولا يقتصر التأمين الادخاري على التأمين المختلط فقط بل ظهرت العديد من الأنواع المختلفة – وعلى سبيل المثال:-





1- سداد جزء من مبلغ التأمين خلال مدة التأمين وليكن بعد عشرة سنوات وسداد الجزء الأخر من مبلغ التأمين في نهاية مده التأمين.





2- إضافة تغطية إضافية إلى التأمين تصرف بالإضافة إلى مبلغ التأمين في حالة الوفاة مثال ذلك معاش شهري أو سنوي اعتباراً من تاريخ الوفاة حتى نهاية مده التأمين حيث يتم صرف مبلغ التأمين الأصلي.





كما أن هناك نوع خاص يعرف التأمين ذو أجل محدد حيث لا يصرف مبلغ التأمين في هذه الحالة إلا في نهاية مدة التأمين سواء كان المؤمن عليه على قيد الحياة أو لم يكن وإذا توفى المؤمن علية قبل نهاية المدة تعفى الوثيقة من سداد الأقساط ويمكن هذا التأمين رب الأسرة من تكوين رأسمال لأولاده.



