قرار مهم من المحكمة بشأن أحمد سعد في دعوى سمية الخشاب
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:48 م
محمد رجب - دينا حسن
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قررت محكمة أسرة سيدي جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة 24 أكتوبر القادم لتقديم مستندات.
ورفضت الفنانة سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاته فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.
وكانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه ضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف وأنه تطالب بمستحقاتها فقررت المحكمة تحديد جلسة 24 أكتوبر القادم لتقديم حافظة المستندات من الطرفين.
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