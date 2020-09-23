قرار مهم من المحكمة بشأن أحمد سعد في دعوى سمية الخشاب

قررت محكمة أسرة سيدي جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة 24 أكتوبر القادم لتقديم مستندات.





ورفضت الفنانة سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاته فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.



