كريم عفيفي ينضم لقائمة أبطال فيلم "مطبعة هرم"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان كريم عفيفي على المشاركة في فيلم "مطبعة هرم"، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده منتصف اكتوبر المقبل.


"مطبعة هرم" فيلم اجتماعي كوميدي، بطولة ​خالد الصاوي​، حمدي الميرغني، صبري فواز، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتدور قصته حول مجموعة أصحاب قرروا سرقة مطبعة.

ويعد هذا الفيلم التعاون الثالث بين كريم عفيفي وسامح عبد العزيز بعد تقديمهم فيلم "خير وبركة "، ومسلسل "رمضان كريم".

وفي سياق آخر، يُشارك كريم عفيفي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، رامز أمير، إسلام إبراهيم، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.

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