البدرشين يبدأ تدريباته السبت المقبل استعدادا للمعادي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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يبدأ فريق البدرشين، أحدى أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، تدريباته الأولى السبت المقبل، استعداداً لمواجهة المعادي ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.


وصرح رأفت السيد المدير الفني للفريق، بأن الفريق سيلعب مبارياته المتبقية بالدوري باثني عشر لاعب فقط، وأن باقي اللاعبين لن يشاركوا مع الفريق في المباريات المتبقية لاسباب مادية ورغبتهم في الرحيل، وانه سيستعين بالناشئين لاستكمال المباريات.


كما أعلن البدرشين عن سلبية مسحات جميع افراد الفريق، ويحتل البدرشين المركز الأخير بالمجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة.

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