مدير ري القناطر: الفيضان خير والأراضي والحدائق مؤمنة (صور)

قال المهندس أشرف درويش مدير الإدارة العامة لري القناطر، إن ارتفاع منسوب النيل بسبب إمرار التصرفات الزائدة بالنهر لا يمثل خطورة، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي زيادات متوقعة لمناسيب مياه النيل على أراضي طرح النهر.

وأضاف أن الفيضان خير والأراضي والحدائق مؤمنة ولا إخلاء للمنازل، مشيرا إلى أن المناطق المستهدفة برفع الطوارئ واتخاذ الإحتياطات اللازمة لذلك في أراضي طرح النهر بمناطق جزيرة الشعير وعزبة مسلم وعزبة الأهالي وباسوس حيث جري تفعيل غرفة الطوارئ بين مجلس المدينة وإدارة الري ووزارة الداخلية لمواجهة أي مفاجأت.





وأوضح أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنبيه على أصحاب المباني باتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية المنازل وحظائر المواشي والمخازن والأقفاص السمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب مياه النيل أو الفيضان على أراضي طرح النهر دون صدور قرارات بإخلاء هذه الأمكان حتي هذه اللحظة.





وقال درويش إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.





وأضاف انه تم التنبيه على المواطنين أصحاب المنازل وحظائر المواشى والمخازن والأقفاص السمكية بأراضي طرح النهر والمحصورة داخل القطاع المائي والمتعدى عليها من واضعي اليد، سواء بالزراعة أو البناء أو الأقفاص السمكية بتوخى الحذر.



