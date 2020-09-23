ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.75% خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.75% رابحاً 17.05 نقطة ليصل إلى مستوى 2281.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.4 مليون سهم محققة ما قيمته 116 مليون درهم من خلال تنفيذ 2038 صفقة لعدد 29 سهماً.

 وصعدت 6 قطاعات بسوق دبى على رأسها البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 0.70%، 0.01% على التوالى.
  
وقفز 15 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.52%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.06%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 59.8 مليون ورقة بقيمة 38.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.32%.

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