ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.75% خلال التعاملات الصباحية

إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.75% رابحاً 17.05 نقطة ليصل إلى مستوى 2281.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.4 مليون سهم محققة ما قيمته 116 مليون درهم من خلال تنفيذ 2038 صفقة لعدد 29 سهماً.





وصعدت 6 قطاعات بسوق دبى على رأسها البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 0.70%، 0.01% على التوالى.